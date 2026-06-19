Diskussion

Bildungsmisere in Deutschland: Wer ist schuld daran?

53:58 Minuten
Ein gedruckter Bericht wird bei der Veröffentlichung des Berichts "Bildung in Deutschland 2026" auf der Bundespressekonferenz in Berlin präsentiert.
Bericht "Bildung in Deutschland 2026": Über Wege aus der Misere diskutieren der Psychologe Ahmad Mansour, Bildungssoziologe Marcel Helbig und Grünen-Politikerin Anja Reinalter © picture alliance / ABBfoto / Frederik Kern
Katja Bigalke |
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Das Bildungssystem bleibt unter Druck: Zuwanderung, Inklusion, Digitalisierung und Fachkräftemangel verschärfen die Probleme. Der aktuelle Bildungsbericht zeigt den akuten Handlungsbedarf. Doch trägt die Politik allein die Verantwortung dafür?
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