Diskussion

Bildungsmisere in Deutschland: Wer ist schuld daran?

53:58 Minuten Bericht "Bildung in Deutschland 2026": Über Wege aus der Misere diskutieren der Psychologe Ahmad Mansour, Bildungssoziologe Marcel Helbig und Grünen-Politikerin Anja Reinalter © picture alliance / ABBfoto / Frederik Kern

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Das Bildungssystem bleibt unter Druck: Zuwanderung, Inklusion, Digitalisierung und Fachkräftemangel verschärfen die Probleme. Der aktuelle Bildungsbericht zeigt den akuten Handlungsbedarf. Doch trägt die Politik allein die Verantwortung dafür?