Diskussion
Bericht "Bildung in Deutschland 2026": Über Wege aus der Misere diskutieren der Psychologe Ahmad Mansour, Bildungssoziologe Marcel Helbig und Grünen-Politikerin Anja Reinalter © picture alliance / ABBfoto / Frederik Kern
Bildungsmisere in Deutschland: Wer ist schuld daran?
53:58 Minuten
Das Bildungssystem bleibt unter Druck: Zuwanderung, Inklusion, Digitalisierung und Fachkräftemangel verschärfen die Probleme. Der aktuelle Bildungsbericht zeigt den akuten Handlungsbedarf. Doch trägt die Politik allein die Verantwortung dafür?