Die Sterbehilfe gehört legalisiert, fordert Robert Roßbruch von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben. Eine Beratungspflicht, wie sie in aktuellen Gesetzentwürfen enthalten ist, lehnt der Jurist indes ab. Das sei nicht verfassungsgemäß. Mehr

Mehr als 18.000 minderjährige Geflüchtete sind in Europa aus staatlicher Obhut verschwunden. Viele von ihnen seien auf der Suche nach Angehörigen, sagt Meike Riebau von "Save the Children". Sie fordert eine bessere Kooperation der Behörden in der EU.Mehr