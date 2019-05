Der Youtuber Rezo rechnet in einem Video mit der CDU ab und bekommt jede Menge Aufmerksamkeit. Der Netzaktivist Markus Beckedahl findet das richtig und betont, das Video sei "sehr durchdacht". So könne die junge Generation Druck auf die Politik ausüben. Mehr

Der neue Tarantino-Film "Once Upon a Time in Hollywood" wurde in Cannes besonders gespannt erwartet. Gestern Abend lief er nun im Wettbewerb um die Goldene Palme. Optisch brillant, findet unser Kritiker, aber dramaturgisch schwächelnd.Mehr