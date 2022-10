DDR und China

Am 1. Oktober 1949 ruft Mao Zedong am Tiananmen-Platz die Volksrepublik China aus. Sieben Tage später erfolgt die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik in Berlin. Beide Länder erkennen sich sofort als souveräne Staaten an und nehmen wenig später – am 25. Oktober 1949 – offizielle diplomatische Beziehungen auf, was die Bürger schnell merken.