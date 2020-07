Beyoncés neues Album Zwischen Kommerz und Protest

Daniel C. Schmidt im Gespräch mit Stephan Karkowsky

Heute erscheint das neue Album "Black Is King" der Künstlerin Beyoncé zusammen mit dem dazugehörigen Film. (Getty Images / BET Awards 2020)

„Black Is King“: Beyoncés neues visuelles Album scheint perfekt zur aufgeladenen Stimmung in den USA zu passen. Der Titel klingt wie ein Kommentar zur Bewegung „Black Lives Matter“ und zeigt, wie politisch die Pop-Queen ist.

Das neue Album der US-Künstlerin Beyoncé und der dazugehörige Film "Black Is King" erscheinen heute. Der kommerzielle Erfolg des Superstars dürfte vorprogrammiert sein. Doch wie viel politischer Protest steckt in Queen Bey und was ist womöglich nur Pose?

In erster Linie sei sie Künstlerin, meint der Autor und Reporter Daniel C. Schmidt ("This Is America"). Als solche habe sie den Anspruch, sich jenseits der Pop-Nische politisch zu äußern - über ihre Kunst. Beyoncé nutze ihre Texte und ihre Optik, um den Diskurs voranzutreiben und die Menschen auf Herausforderungen aufmerksam zu machen, denen Afroamerikaner gegenüberstehen.

Beyoncé aus gleichem Viertel wie George Floyd

Auch zum Tod des Afroamerikaners George Floyds und der daraus wiedererstarkten Bewegung "Black Lives Matter" habe sie sich in einem längeren Post geäußert, so Schmidt. Beyoncé komme aus dem gleichen Viertel in Minneapolis wie Floyd, der am 25. Mai durch Polizeigewalt getötet wurde.

Ihr visuelles Album "Black Is King" solle die "alte Disney-Geschichte" vom "König der Löwen" adaptieren, allerdings in einem "weiter gefassten Kontext aus afrikanischer Geschichte, Kunst und Kultur". Es habe allerdings bereits an dem Trailer des Films die Kritik gegeben, dass die Bilder eine "sehr weiße stereotype Sichtweise auf Afrika bieten, mit Männern mit freien Oberkörpern, Kindern mit Kreide im Gesicht, herumlaufenden Tieren und solchen Dingen".

(bth)