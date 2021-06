"Best Ager" als Models Zur Ausstrahlung gehören Vitalität und Gesundheit

Clark Cammann im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Die Nachfrage nach älteren Models ist in den letzten 15 Jahren stark gestiegen, weiß Agent Clark Cammann.

Die Nachfrage nach älteren Models ist in den letzten Jahre gestiegen, sagt der Agent Clark Cammann. Renter seien heute eine zahlungskräftige Kundschaft, das habe auch die Werbung erkannt. Oma und Opa kommen gerne mit ins Bild.

Die US-Amerikanerin Carmen Dell'Orefice ist trotz ihres hohen Alters unverändert als Model aktiv. Heute wird sie 90 Jahre alt und denkt nicht ans Aufhören. Sie liegt im Trend, denn es gibt immer mehr ältere Models.

Als "Best Ager" gelten in der Mode- und Werbebranche bereits Models ab etwa 45 Jahren, sagt Clark Cammann, dessen Agentur "Hans und Helga" sich auf die Vermittlung älterer Models spezialisiert hat. Mit dem Rentenalter kämen dann die "Senioren".

Nachfrage nach Opa und Oma steigt

"Die Nachfrage ist gestiegen in den letzten Jahren", sagt Cammann. Während noch vor etwa 15 Jahren ältere Menschen vor allem als Kranke oder Gebrechliche eingesetzt wurden, habe sich das heute sehr gewandelt.

"Das liegt sicher daran, dass Rentner heute eine zahlungskräftige Kundschaft sind. Da ist die Werbung dann auch dabei." Früher sei eher die klassische Kleinfamilie mit Vater, Mutter, Kind abgebildet worden, heute sehe man auch Oma und Opa mit dabei.



Ältere Models würden oft als Oma oder Opa gezeigt, aber es gebe auch Kampagnen, die ein cool aussehendes Model über 70 einsetzten. Da tauche ein Senior auch mal als selbstständiger Mensch auf und nicht nur bei der Betreuung der Enkel.

Männer und Frauen würden weitgehend gleichberechtigt eingesetzt. "Jeder soll auf gewisse Art authentisch sein", sagt Cammann. "Alle müssen vital sein, gesund wirken, das wird schon von beiden Geschlechtern verlangt."

Authentisch, fröhlich, vital, sympathisch

Die weniger schönen Seiten des Alters spiegelten sich auch in einigen Anfragen wider, so der Agent. Es gebe einen großen Markt für Medizinprodukte, Sanitätshäuser oder Medikamente. Es gebe Models, die nicht mehr so gesund wirkten, "die werden bevorzugt genommen." Oder es werde über ein entsprechendes Make-up oder digital gelöst.



Seine Agentur "Hans und Helga" vermittele nicht unbedingt berühmte Models, sondern eher die Leute von nebenan. "Authentisch, fröhlich, vital, sympathisch - das sind so die Attribute, die wichtig sind", sagt Cammann. "Wir haben viele Leute, die niemand kennt und dafür werden wir auch gebucht."

