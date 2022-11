Stress bei der Arbeit

Ihre Gründe, diesen Job zu verlassen, sind vielfältig, sagt sie. Fünf Jahre in einem Tech-Unternehmen würden sich wie 20 anfühlen, da würde einfach viel passieren. Außerdem habe sie dort alles erreicht, was sie erreichen wollte.

Ich glaube, das ist unternehmensunabhängig, dass man in einem Meeting sitzt und sich denkt: Warum sitze ich in diesem Meeting? Warum sitze ich in diesem Meeting, oder warum ist das überhaupt ein Meeting und keine E-Mail?

So schafft sie zum Beispiel neben den Meetings kaum ihre eigentliche Arbeit, die Strukturen sind so fest und der Stress hoch. Unbewusst ist Sara Weber in dieser Zeit Teil einer anhaltenden Kündigungswelle, die 2021 von Ökonomen in den USA beobachtet wird.

Anthony Klotz, Managementprofessor der UCL School of Management, beschreibt dieses Phänomen als “Great Resignation", also “das große Kündigen”.

“Wenn die Arbeitslosenquote hoch ist, kündigen Leute eher nicht, weil man natürlich ansonsten sehr viel Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt hätte, um eine neue Stelle zu finden. Jetzt hat sich das aber in Corona quasi gedreht. Das heißt: Trotz hoher Arbeitslosenquote haben viele Leute gekündigt“, sagt Maike Debus. Sie ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Neuenburg.

Steigende Lebensunterhaltungskosten, keine Aufstiegsmöglichkeiten, wenig Flexibilität gaben die Arbeitnehmer in den USA als Kündigungsgründe an. Gleichzeitig sind Arbeitnehmende seit der Pandemie immer gestresster, glaubt man der Befragung des US-amerikanischen Meinungsforschungs- und Beratungsunternehmen Gallup.

Für den Bericht "State of the Global Workplace 2022" wurden über 105.000 Beschäftigte befragt, in 146 Ländern. 44 Prozent der nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Befragten klagen in der Umfrage: Sie hätten so viel Stress wie nie zuvor.