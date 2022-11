Stadien als Stätten der Erinnerungskultur

"Im Jahn-Sportpark, im Olympiastadion, im Sportforum in Hohenschönhausen und auch im Stadion an der Alten Försterei haben vor allem Sportler etwas geleistet. Alle möglichen Sportarten sind dort betrieben worden: in den Leichtathletikstadien alle möglichen Meisterschaften und im Olympiastadion zum Beispiel Polizeisportfeste und Jugendwettkämpfe, Das Olympiastadion ist also nicht nur der Ort der 36er-Nazi-Olympiaspiele, sondern vor allem erst mal eine Sportstätte."

Gerald Karpa, 1. FC-Union-Chronist