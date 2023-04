19 deutsche Meistertitel. Mitglied der Bundesliga bis 1982, dann riesige Schulden, Rückzug vom Spielbetrieb, neue Anfänge, wieder Scheitern. Schließlich ging sogar der ruhmvolle Name verloren – aber bei den Fans lebte er weiter. Seit 2020 steht der Berliner Schlittschuh-Club erneut im Vereinsregister, die Namensrechte wurden zuvor der insolventen Tennis-Abteilung abgekauft. Zwei Männer-Teams treten in der Stadtliga an, 80 Kinder spielen im Nachwuchs, Tendenz steigend.

Marco Rentzsch hat im Eishockey so ziemlich alles erlebt. Deshalb betrachtet er den neuen Aufschwung im Westen von Berlin mit größter Nüchternheit ...



"... weil alles, was Schlittschuh laufen kann, in jedem Verein, von den Eisbären rübergezogen wird. Du wirst keine riesengroßen Talente hierherbekommen. Wir werden in dieser Halle nie Zweite-Liga-Eishockey sehen. Das wird nicht funktionieren. Wir kriegen in Berlin keinen hin, der sagt, okay, ich geb jetzt einfach mal zig Hunderttausende, weil ich euch so toll finde. Und dann werdet ihr irgendwo aufsteigen, aufsteigen, aufsteigen. Ich glaube es nicht, dass der Schlittschuh-Club irgendwann mal höher kommt."