Rudi Ball

Ein vergessener deutsch-jüdischer Eishockeyspieler

07:20 Minuten Schiedsrichter Himke wirft die Scheibe beim Spiel Berliner Schlittschuhclub gegen Eingland ein. In der Mitte steht der deutsch-jüdische Eishockeystar Rudi Ball. © Getty Images / Ullstein

Thomas Jaedicke im Gespräch mit Jörg Degenhardt · 19. Februar 2023, 17:50 Uhr

In Potsdam ist eine Straße nach ihm benannt und in Toronto ist er in der Hall of Fame des Eishockeys: Rudi Ball. Er hat eine beeindruckende sportliche Karriere und eine außergewöhnliche Lebensgeschichte. Michael Stellwag hat ein Buch über ihn geschrieben.