Doch in diesem Jahr gibt es Kritik daran. In einem offenen Brief vom 2. Februar, der mittlerweile nicht mehr online zu finden ist, wurde von rund 200 Kultur- und Filmschaffenden die Rücknahme von zwei Einladungen an AfD-Politiker gefordert. Konkret geht es um die Berliner Abgeordneten Kristin Brinker und Ronald Gläser.