Beinflussung heute Schlechter Einfluss?!

Nancy Spungen und Sex Pistols-Bassist Sid Vicious: Tod durch Drogen (imago stock&people)

Die Echtzeit widmet sich in dieser Woche dem Thema Beeinflussung, und zwar der Beeinflussung mit negativen Folgen. Wer oder was ist schlechter Einfluss? Und wie lässt sich dem entgehen? Und was ist eigentlich JOMO?

Schlechter Einfluss?! Was genau ist ein schlechter Einfluss? Liegt das nicht im Ermessen jedes einzelnen?

Drogen und Prävention

Im Fall von Drogen ist es ganz klar, der Konsum von diesen kann schlimme Folgen haben. Doch so einfach ist die Präventionsarbeit nicht, erklärt Dr. Henrik Jungaberle. Der Drogenforscher ist für Aufklärung, ohne den moralischen Zeigefinger zu schwingen.

Bewaffnete Influencerin

Die Fotoplattform Instagram ist voll von Menschen, die uns beeinflussen sollen. Modetipps und Reiseempfehlungen gibt es von so genannten Influencern. Eine, die ein anderes Feld bedient, ist Carolin Matthie. Sie ist Waffeninfluencerin.

Digital Detox

Um solchen Influencern, wie Carolin Matthie, zu entkommen, sollte man einen digitalen Detox einlegen. Mal das Smartphone ausstellen, die Social-Media-Kanäle stumm stellen. Dass heißt natürlich, wir verpassen mehr als nur etwas, aber warum denn nicht. Die unbeeinflusste, ruhige Zeit hat auch einen Namen: JOMO - Joy of missing out.

Sonnencreme und Korallen

Wissenschaftlich ist belegt: Sonnencreme hat definitiv einen schlechten Einfluss - nämlich auf Korallen. Auf Hawaii wurde deshalb ein Verbot für herkömmliche Sonnencremes, die Oxybenzon beinhalten, beschlossen.