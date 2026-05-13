Begegnungen mit Gerhard Rühm (2/5)

Die Wiener Gruppe und der Berliner Kreis

119:43 Minuten
Ein alter Herr mit weißen Haaren sitzt mit gefaltenen Händen vor einem historischen Archivkatalog
Gerhard Rühm am 18. April 2024 vor einem historischen Archivkatalog im Konferenzraum der Musikabteilung des Dlf in Köln © Carolin Naujocks
Florian Neuner, Carolin Naujocks |
Am bekanntesten ist Gerhard Rühm als Autor mediale Grenzen überschreitender Poesie und als Mitbegründer der Wiener Gruppe. Die Sendung ist eine musikalisch-akustische Annäherung an diesen künstlerischen Freundeskreis und an spätere Kooperationen des Dichterkomponisten in Berlin. (Teil 3: 20.5.2026)
Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
Aus dem PodcastKonzert
Alle Folgen dieser Reihe
Zur Startseite