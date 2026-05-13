Begegnungen mit Gerhard Rühm (2/5)
Gerhard Rühm am 18. April 2024 vor einem historischen Archivkatalog im Konferenzraum der Musikabteilung des Dlf in Köln © Carolin Naujocks
Die Wiener Gruppe und der Berliner Kreis
119:43 Minuten
Am bekanntesten ist Gerhard Rühm als Autor mediale Grenzen überschreitender Poesie und als Mitbegründer der Wiener Gruppe. Die Sendung ist eine musikalisch-akustische Annäherung an diesen künstlerischen Freundeskreis und an spätere Kooperationen des Dichterkomponisten in Berlin. (Teil 3: 20.5.2026)