Begegnungen mit Gerhard Rühm (1/5)

Anfänge in Wien

119:45 Minuten Der Dichterkomponist Gerhard Rühm am 19. April 2024 in der Lobby des Deutschlandfunks in Köln © Carolin Naujocks

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Gerhard Rühm ist Legende. In allen Kunstgattungen zu Hause, vernetzt der 1930 in Wien geborene Universalkünstler in seinem Schaffen die Bereiche Literatur, Musik und bildende Kunst. Zwischen November 2023 und Februar 2026 haben die Autoren fünf Gespräche mit dem heute 96-jährigen Multiartisten in Köln und Wien geführt, um sich seinem Werk von der musikalisch-akustischen Seite her zu nähern. (Teil 2: 13.5.2026)