Baden-Württemberg

Vom Musterländle zur Krisenregion?

Am 8. März wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. CDU und Grüne kämpfen um Platz eins in einem Moment der Krise für die eigentlich starke Wirtschaft im Südwesten. Vor allem die Autoindustrie hat Probleme und entlässt tausende Arbeiter.