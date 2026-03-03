Baden-Württemberg

Vom Musterländle zur Krisenregion?

30:23 Minuten
Wahlplakate der Parteien CDU, AfD, SPD und Grüne für die Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg
Vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März deuten die Umfragen auf ein enges Rennen zwischen den Grünen und der CDU um die Führung der Regierung © picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod
Fehrle, Moritz |
Audio herunterladen
Am 8. März wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. CDU und Grüne kämpfen um Platz eins in einem Moment der Krise für die eigentlich starke Wirtschaft im Südwesten. Vor allem die Autoindustrie hat Probleme und entlässt tausende Arbeiter.
Zeitfragen Feature
Aus dem PodcastZeitfragen. Feature

Podcast hören

PodcastZeitfragen-Feature

Zeitfragen Feature

Unsere Welt ist komplex, die Informationsflut überwältigend. Die Zeitfragen ordnen, hinterfragen... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr über Baden-Württemberg
Zur Startseite