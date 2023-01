Porträtbuch über Schauspieler Charly Hübner

Die Zuschreibungen und Lobpreisungen sind vielfältig. „Theater der Zeit“ titelt mit Charly Hübner als „Superstar aus Neustrelitz“, Heinz Strunk, Buchautor und Mitglied von Studio Braun in Hamburg, beschreibt ihn in seiner Laudatio so: „Er kommt aus diesem Hardcore-Meck-Pomm-Milieu, der Vater Kneipenwirt, aber heute ist er der beste Schauspieler Deutschlands, ein klarer Geist, sagenhaft gebildet und dazu menschlich eine glatte Eins plus.“

Und was entgegnet Charly Hübner auf so viel Lobhudelei? Er nimmt sie „zur Kenntnis“, freut sich, aber „letztlich geht die Arbeit weiter“. So ein Gespräch in Buchform sei für ihn „etwas bizarr“, so Hübner: „Man geht in so ein Spiegelkabinett mit sich selber. Man gibt von sich etwas preis, von dem man gar nicht weiß, ob man das preisgeben möchte.“ Letztlich aber habe er sich auf das Projekt eingelassen, weil er den Autor Hans-Dieter Schütt und seine zahlreichen Porträtbücher über prominente Künstler kennt und schätzt.