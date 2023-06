Vom 28. Juni bis zum 2. Juli wird in Klagenfurt wieder um die Wette gelesen, bei den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur . Zwölf Autorinnen und Autoren haben jeweils maximal 25 Minuten Zeit, um unveröffentlichte Texte vorzutragen. Anschließend diskutiert die siebenköpfige Jury über die Texte.

Insgesamt werden fünf Preise vergeben: der Ingeborg-Bachmann-Preis (dotiert mit 25.000 Euro), der Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro), der Kelag-Preis (10.000 Euro), der 3sat-Preis (7.500 Euro) und der BKS-Publikumspreis (7.000 Euro). Das heißt, fünf von zwölf Kandidatinnen und Kandidaten nehmen einen Preis und Geld mit nach Hause.

Die traditionelle "Rede zur Literatur" hält dieses Jahr die Ukrainerin Tanja Maljartschuk, die seit 2011 in Wien lebt und 2018 den Bachmannpreis gewann. Der Titel ihrer Rede: "Hier ist immer Gewalt. Hier ist immer Kampf".

Die Nominierten müssten bisher unveröffentlichte Texte vor Publikum und der Jury vorlesen. Es geht also durchaus auch ums Performen - und dann um direkte, sofortige Kritik. Dafür bekommt die Jury ebenso viel Zeit wie die Autoren zuvor für ihren Vortrag: nämlich 25 Minuten. Das Ganze läuft also ein wenig wie eine Castingshow ab.

"Das Besondere in Klagenfurt ist, die Jury-Diskussion zu beobachten", sagt Deutschlandfunk-Literaturredakteurin Miriam Zeh. Es ist keine Hinterzimmer-Entscheidung, wer den Preis bekommt. Stattdessen müssen die Jurorinnen und Juroren vor dem Publikum im Saal, TV und Radio offenbaren, was sie unter einem guten Text verstehen.

Deswegen ist Klagenfurt auch der Ort für Entdeckungen und ein guter Gradmesser für neue Stimmen. Denn längst etablierte Schriftsteller treten hier eher nicht an. Schließlich sieht es nicht so gut aus, wenn sie dann leer ausgehen.

Die Diskussion der Jury ist meist ziemlich unterhaltsam - und für die Autorinnen und Autoren nicht immer angenehm. "Aber die Diskussion ist weniger polemisch geworden", sagt Zeh. "Auch die Art der Kritik hat sich verändert."

Sechs Frauen und sechs Männer sind diesmal dabei, nachdem zwei Nominierte kurzfristig abgesagt haben. Die beste Vorstellung der zwölf Autoren und Autorinnen hat der ORF auf seiner Seite zum Bachmannpreis . Dort findet man ausführliche Biografien und zum Teil eigenwillig gestaltete Videos der Lesenden. Im Laufe des Wettbewerbs werden auch die soeben gelesenen Texte vom übertragenden ORF online gestellt - und die Aufzeichnungen der Lesungen und Jury-Diskussionen.

Der Berliner Schriftsteller Andreas Stichmann war 2012 zum ersten Mal in Klagenfurt dabei. Nun fährt er wieder hin - und muss sich anhören, wie die Jurorinnen und Juroren seinen Text besprechen - und vielleicht verreißen. Dabei gilt: Sich bloß nichts anmerken lassen. "Man muss halt dasitzen und sozusagen nach innen verschwinden, einfach einen friedlichen Gesichtsausdruck machen, das fällt mir eigentlich relativ leicht." Der vorgetragene Text sei schon so oft mit Freunden oder der Lektorin abgeklopft und kritisch überarbeitet worden, "dass ich nicht zusammenbreche, wenn den jemand nicht gut findet". Es komme darauf an, sich mit dem Text "wohl zu fühlen", dann sei man auch entspannt. "Ich müsste schon sehr verrissen werden, dass ich da Reaktionen zeige."

Andere TeilnehmerInnen auf dem "heißen Stuhl" haben ganz anders reagiert. Wie etwa die Leipzigerin Heike Geißler, die 2021 eine Debatte über Kriterien der Literaturkritik auslöste, nachdem sie sich beim Bachmann-Wettbewerb von der Jury ungerecht behandelt fühlte. Die Diskussion sei unfair und gar nicht auf den Text bezogen gewesen, was das Mindeste sei, sagte sie in Deutschlandfunk Kultur. "Das Kritisieren wurde verweigert." Es sei aber sehr abenteuerlich gewesen, bei diesem Wettbewerb dabei zu sein: "Ich mag die Jury-Diskussionen, auch wenn sie außer Rand und Band geraten."

Zwei Kandidaten sind der Deutschlandfunk-Literaturredakteurin Miriam Zeh sofort ins Auge gefallen. Erstens der Suhrkamp-Autor Deniz Utlu aus Berlin, der bereits viel beachtete Romane (zuletzt "Gegen Morgen") veröffentlichte und einen Auszug aus seinem im August erscheinenden Roman "Vaters Meer" lesen wird. Zweitens die auch auf Deutsch schreibende Britin Jacinta Nandi ("Die schlechteste Hausfrau der Welt", "50 Ways to Leave Your Ehemann"). "Sie schreibt sehr politisch, aber auch wirklich lustig", urteilt Miriam Zeh.

Wie immer sind bekannte Namen dabei wie Andreas Stichmann, der 2022 mit "Eine Liebe in Pjöngjang" auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis stand, aber auch absolute Newcomer. Beispielsweise Valeria Gordeev, die gerade an ihrem Debütroman schreibt, in dem es um ein Forschungsinstitut gehen soll, das Lenins Leichnam konservieren will: "Ich kenne die Autorin überhaupt nicht, aber wenn sie aus diesem Projekt liest, das würde mich zumindest interessieren!", sagt Zeh.

Dritter Favorit auf Zehs Liste ist der Lyriker Yevgeniy Breyger, der 1989 in Charkiw geboren wurde und als Zehnjähriger nach Deutschland kam. Er hat vor wenigen Wochen den Gedichtband "Frieden ohne Krieg" veröffentlicht. Darin beschreibe er, wie er eine Sprache nach dem Angriff Russlands auf sein Heimatland Ukraine wiederfindet. In Klagenfurt wird Breyger aber ein Prosastück lesen.

Wer aus den Siegerinnen und Siegern von 2022 eine Tendenz ableiten möchte, kann vielleicht auf Teilnehmende setzen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Damals gewann Ana Marwan, die auch auf Slowenisch schreibt, den Bachmann-Preis. Den Deutschlandfunk-Preis bekam Alexandru Bulucz, der als Teenager aus Rumänien nach Deutschland kam. Vielleicht kann der seit vielen Jahren in Berlin lebende Franzose Jayrome C. Robinet an diese Erfolge anknüpfen. Was aber gegen ihn spricht: Nach 2017 (Ferdinand Schmalz) hat kein Mann mehr den Hauptpreis gewonnen.

Neu sind die Autorin und Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal, die 2021 mit "Identitti" auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand, und der Germanist und Literaturkritiker Thomas Strässle. Weiterhin dabei sind die Juryvorsitzende Insa Wilke und Mara Delius, Klaus Kastberger, Brigitte Schwens-Harrant, Philipp Tingler. Nicht mehr dabei sind (auf eigenen Wunsch) Vea Kaiser und Michael Wiederstein. Über die neuen Jury-Mitglieder sagt Miriam Zeh: "Auch oder gerade die differenzierenden, vielleicht auch mal zugewandten Diskussionen lassen den Wettbewerb gewinnen. Ich habe Mithu Sanyal und Thomas Strässle als kluge, abwägende Personen und Medienprofis im Ohr und freue mich darauf, denen beim Nachdenken zuzuhören."

Seit 2022 werden der Bachmann-Preis und die weiteren Auszeichnungen über ein Punktesystem vergeben, das an die Stelle einer Mehrheitsentscheidung der siebenköpfigen Jury nach interner Diskussion trat. Jedes Jurymitglied kann vier, drei, zwei und einen Punkt an vorgetragene Texte vergeben. Der Justiziar übernimmt die Aufgabe, diese Abstimmungsergebnisse zu addieren, und erstellt daraus die Preisträgerliste des Wettbewerbs. Bis zur öffentlichen Schlusssitzung ist das Ergebnis auch der Jury nicht bekannt, nur der Justiziar hat die Liste der ausgezeichneten Menschen.

Der Berliner Romanautor und Verleger Tom Müller stört sich an dieser Punktevergabe. Sie erscheint ihm als Symbol für einen zunehmenden Funktionalisierungsdruck in der Kunst: "Wenn die Worte der Diskussion zum Nachgeplänkel gegenüber der in Punkten bezifferten Entscheidung degradiert werden, dann wird auch das Ringen um Ausdruck zweitrangig." Der Wettbewerb stelle sich damit selbst infrage, kritisiert Müller: "Denn worum sonst sollte es gehen, wenn nicht um dieses Ringen?"

Die Bewertung eines Kunstwerks müsse unter immer größerem Zeitdruck geschehen, weshalb die notwendigen Prozesse der Auseinandersetzung und des Auf-Sich-Wirkenlassens stark reduziert würden, argumentiert Tom Müller. "Für das Urteil braucht es schnell verfügbare externe Kriterien, wie zum Beispiel das Maß des politischen Engagements des Werks oder der Künstler:innen." Damit werde das Ureigene und Subjektive der Kunst in den Hintergrund gedrängt.