Avishai Cohen Trio "Gently Disturbed" Große emotionale Kraft

Moderation: Matthias Wegner

Der israelische Jazz-Musiker Avishai Cohen während eines Konzerts in Budapest im April 2012. (picture alliance / dpa / Foto: Balazs Mohai)

Avishai Cohen füllt mit seiner Musik weltweit große Säle. Seine Auftritte sind stets einzigartig. Das Konzert seines Trios "Gently Disturbed" war einer der Höhepunkte des Pariser Festivals "Jazz à la Villette" Ende August 2018.

Jazztrio anders aufgefasst

Piano-Trios, bei denen der Pianist nicht der Bandleader ist, sind im Jazz vergleichsweise selten. Unabhängig davon ist Avishai Cohens Band "Gently Disturbed" von einem klassischen Jazz-Klaviertrio weit entfernt. Das liegt an den vielen Einflüssen in der gespielten Musik: orientalische Klänge, klassische Passagen und südamerikanische Rhythmen werden mit dem Jazzvokabular federleicht verknüpft.

Ein Leader der besonderen Art

Zudem hört man deutlich, dass der Bandleader eben nicht an den Tasten sitzt, sondern den Bass zupft. Aufdringlich ist das Spiel von Avishai Cohen dabei nicht. Ganz im Gegenteil. Als Solist hält sich Cohen immer mehr zurück, dafür gibt es bei den meisten seiner Konzerten den einen oder anderen gesungenen Titel. So auch beim Konzert am 31. August 2018 in Paris. "Mittlerweile erwarten die Leute ja immer, dass ich singe", sagt Avishai Cohen, "das ist sehr erfreulich, denn ich habe erst spät angefangen, meine Stimme in meine Musik zu integrieren".

Avishai Cohen Trio "Gently Disturbed"

Avishai Cohen, Bass

Shai Maestro, Klavier

Noam David, Schlagzeug

Jazz à la Villette

Philharmonie de Paris, 31.08.2018.