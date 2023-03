Rücksichtslose Autofahrer 

Der Autofahrer neben mir lässt das Beifahrerfenster herunter. "Das nächste Mal fahre ich dich einfach um", brüllt er mich an - und gibt Gas. Als Fahrrad-Rowdy würde ich mich nicht bezeichnen wollen, aber was genau passiert ist, spielt offenbar auch gar keine Rolle: Hier beharrte jemand darauf, so sehr im Recht zu sein, dass er es auch mit Gewalt durchsetzen würde.