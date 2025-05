Autorin Dacia Maraini

Schreiben über eine Kindheit im Internierungslager

17:32 Minuten Als 7-Jährige musste Dacia Maraini im Lager jeden Tag Hunger leiden © picture alliance / ZUMAPRESS.com / Vincenzo Landi

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Autorin Dacia Maraini wurde in den 1940er Jahren mit ihrer Familie in einem Internierungslager in Japan gefangen gehalten. In „Ein halber Löffel Reis“ verarbeitet sie ihre traumatischen Erinnerungen. Sie schreibt über Hunger und die Macht der Poesie.