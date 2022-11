Ausstellung in Tübingen

"Eine richtig anarchische Energie, die natürlich im Feminismus in dieser Gesellschaft aufkam, aber sehr anstößig war. Vera Chytilová kam für ihre rebellischen Filme sogar ins Gefängnis, aber dieser Film hat so eine künstlerisch kreative Anmutung", sagt die Leiterin der Kunsthalle Tübingen, Nicole Fritz.

Dabei fängt es in der Menschheitsgeschichte gar nicht gut an mit der Geschwisterbeziehung: Ein Kupferstich von 1589 nach Cornelis van Haarlem zeigt auf drastische Weise den Eifersuchtsmord von Kain an Abel, mit dem das Unheil der Tyrannei in die Welt kommt. Eine Federzeichnung von Romulus und Remus, von der Wölflin gesäugt, versucht Gegengewicht zu schaffen.