Ausbildung von morgen

„Ein Schüler ist verantwortlich für drei Patienten. Das fängt mit Übergabe an, erst mal diskutieren: Die Krankheitsbilder. Wie haben die geschlafen? Das war für uns, sage ich ganz ehrlich, am ersten Tag nicht einfach“, erzählt er.

Edgar Frey verantwortet in Wolfsburg die Ausbildung in den Elektrotechnikberufen. Aus seiner Feder stammt das Konzept. Der 37-Jährige hatte vor 20 Jahren selbst bei VW gelernt, damals noch traditionell frontal und hierarchisch. Und jetzt?

„Auszubildende haben Lernräume, in denen sie sich frei bewegen können“, erklärt er. „Das Ganze erinnert ein wenig an ein FabLab, also an offene Werkstätten. Da stehen Sofas drin, da ist eine Tribüne gebaut, da stehen 3-D-Drucker und Lasercutter. Da fliegen auch Drohnen durch die Luft oder selbstfahrende kleine Fahrzeuge.