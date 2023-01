Deutsch-französischer Austausch

Als Azubi ins Ausland

09:00 Minuten Mechatronik-Azubi Katrin Grünewald und Kfz-Meister Frederick Philippi in Lothringen. In Deutschland arbeitet Grünewald in einer Mercedes-Werkstatt, in Frankreich war sie zum Austausch bei einer für BMW-Fahrzeuge.

Von Anke Schäfer · 20. Januar 2023, 13:28 Uhr

Die deutsch-französische Agentur "Pro Tandem" in Saarbrücken fördert seit 1980 den Austausch von Menschen in der beruflichen Bildung. In der Pandemie herrschte Flaute, aber im Jubiläumsjahr der Élysée-Verträge nimmt das Programm wieder an Fahrt auf.