Wie wird 2024?

35:09 Minuten Mit dieser Person über 2024 reden: Auf Instagram kennt man die Satirikerin Svea Mausolf unter ihrem Pseudonym Sveamaus.

Watty, Christine; Harrabi, Kais; Mausolf, Svea · 11. Januar 2024, 17:05 Uhr

Was passiert 2024? Niemand weiß das so genau ... Außer vielleicht Sveamaus, die als Meme-Künstlerin mindestens halb Instagram begeistert. Was sagt die Fotografin und bildende Künstlerin zur Zukunft von Kultur, Gesellschaft und auch Social Media?