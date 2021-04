Aurelius Sängerknaben Calw Singen im Chor statt Fußball im Verein

Die 1983 gegründeten Aurelius Sängerknaben sind in Calw eine Institution. (Antje Häusser)

Bei guter Musik denken Jugendliche eher an Billie Eilish als an Benjamin Britten. Wer in Calw bei den Aurelius Sängerknaben singt, lernt aber auch dessen Werke kennen – und die Solisten des Chores sind auch bei Auftritten anderswo willkommen.

In der Schule sei er von Freunden oft gehänselt worden, weil er bei den Aurelius Sängerknaben im Chor singe und nicht mit den anderen Fußball spielte, erzählt der 16-jährige Phillipe. Chorleiter Bernhard Kugler sagt, Singen sei eben leider nicht immer das Erste, was den Jungs einfalle – und Sport spiele für sie meist eine größere Rolle.

Den Spaß am Singen erhalten

Seiner Erfahrung nach, so Kugler, bestünden gemischte Kinderchöre irgendwann hauptsächlich aus Mädchen und nur wenigen Jungs. Die steigen ab einem gewissen Alter aus. Bei den reinen Knabenchören gelinge es, die Jungs für das Singen zu gewinnen und den Spaß daran auch zu erhalten. Das sei auch der Grund für die Initiative "Kulturgut Knabenchor".

Der 16-jährige Philippe singt heute nicht nur bei den Aurelius Sängerknaben, sondern ist auch als Solist gefragt. Die Solisten des Chores sind auch bei Auftritten in Berlin, Dresden oder Paris willkommen und Phillipe erzählt: "Der größte Moment für mich war, als ich die Oper 'The turn of the screw' von Benjamin Britten in Straßburg gesungen habe, wo ich so viel gesungen habe und so viel auf der Bühne stand." Daraus seien Kontakte entstanden, die bis heute wichtig für ihn seien.

Auch wenn die Aurelius Sängerknaben in Calw eine Institution sind, sei er noch ein relativ junger Chor, der erst 1983 gegründet wurde, sagt Bernhard Kugler. Der Chorname wurde vom Calwer Kloster Aurelius abgeleitet, das heute leider nur noch eine Ruine sei, erzählt der Chorleiter.