Hippietrail

Die Konzertreise der Band Embryo von München nach Kalkutta

31:23 Minuten
Dieter Serfas, der Schlagzeuge der Krautrock-Band Embryo in Action, Anfang 1970er Jahre.
Gegründet wurde die Band Embryo 1969. Schon in den frühen Tagen gab es viele wechselnde Mitglieder. Auf dem Foto ist Dieter Serfas zu sehen, der in den 70er-Jahren Teil des Kollektivs war. © picture alliance / United Archives / Roba Archiv
Bei der Kellen, Ralf |
Audio herunterladen
Mit Bussen machte sich 1978 die Band Embryo aus München auf den Weg nach Indien. Entlang der Straßen hatte das Kollektiv dutzende Auftritte und musikalische Begegnungen. Am Ende der Reise steht etwas, was etwas später als Weltmusik bezeichnet wurde.
Zeitfragen Feature
Aus dem PodcastZeitfragen. Feature

Podcast hören

PodcastZeitfragen-Feature

Zeitfragen Feature

Unsere Welt ist komplex, die Informationsflut überwältigend. Die Zeitfragen ordnen, hinterfragen... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zu Musikschaffenden
Zur Startseite