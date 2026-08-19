Hippietrail

Die Konzertreise der Band Embryo von München nach Kalkutta

31:23 Minuten Gegründet wurde die Band Embryo 1969. Schon in den frühen Tagen gab es viele wechselnde Mitglieder. Auf dem Foto ist Dieter Serfas zu sehen, der in den 70er-Jahren Teil des Kollektivs war. © picture alliance / United Archives / Roba Archiv

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Mit Bussen machte sich 1978 die Band Embryo aus München auf den Weg nach Indien. Entlang der Straßen hatte das Kollektiv dutzende Auftritte und musikalische Begegnungen. Am Ende der Reise steht etwas, was etwas später als Weltmusik bezeichnet wurde.