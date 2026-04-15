Kinderbuchautor Klassen

Simple Ideen mit Tiefgang und Witz

04:39 Minuten Der mit umgerechnet gut 460.000 Euro dotierte Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis gilt als wichtigste Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur weltweit © picture alliance / dpa / TT Nyhetsbyrän/ Pontus Lundahl

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Jon Klassen ist ein Meister darin, das Große im Kleinen zu erzählen. Seine Bücher sind einfach erzählt, aber immer tiefsinnig und lustig. Dafür ist er nun mit dem wichtigen Kinderbuchpreis Astrid Lindgren Memorial Award ausgezeichnet worden.