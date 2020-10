Asa & Band Energetischer Afro-Folk-Soul

Moderation: Holger Beythien

Die nigerianisch-französische Singer/Songwriterin Asa (Asa / Trinity Ellis)

Die nigerianisch-französische Künstlerin Asa nimmt in ihre souligen Popsongs Einflüsse verschiedener Stile und Kontinente auf. Im Februar dieses Jahres stand sie im Münchner Ampere Club mit Songs ihres aktuellen Albums "Lucid" auf der Bühne.

Geboren wird Bukola Elemide 1982 in Paris, doch schon nach zwei Jahren geht die Familie nach Nigeria zurück. In Lagos wächst das musikalisch hochtalentierte Kind in einem musikinteressierten Elternhaus auf. In der Plattensammlung des Vaters entdeckt sie für sich schon früh Musik von so unterschiedlichen Künstlern wie etwa Marvin Gaye, Fela Kuti, Bob Marley oder Aretha Franklin. Als Teenager lernt sie dann die Songs von Erykah Badu, Lauryn Hill oder Angelique Kidjo kennen, studiert an einer der besten Musikschulen Nigerias und vervollkommnet ihre Stimme und das Gitarrenspiel.

Durchbruch in Frankreich

Zurück in Frankreich, arbeitet Asa zunächst mit Manu Dibango, Tony Allen und Les Nubians, bis sie als Support von Größen wie John Legend, Snoop Dogg oder Beyoncé in den Fokus eines immer größer werdenden Publikums gerät. Sie ist 25 Jahre alt, als sie ihr selbstbetiteltes Debütalbum veröffentlicht. 2008 wird sie dafür mit dem französischen Musikpreis Prix Constantin ausgezeichnet.

Das aktuelle Album "Lucid"

Nach vier weiteren CDs erscheint 2019 das hochgelobte aktuelle Album "Lucid", auf dem sie - anders als bei den Vorgängern - sehr persönliche Töne anschlägt und musikalisch neue Wege einschlägt. Songs aus diesem Album und aus vorherigen hat sie während ihrer Tour Anfang des Jahres live vorgestellt.

Asa - Gesang, Ukulele

Janet Mwose - Gesang

Stéphane Bertin - Gitarre

Ludovic Fiers - Keyboards

Kevin Reveyrand - Bass

Jeff Ludovicus - Schlagzeug



Aufzeichnung vom 27.02.2020 im Ampere Club München