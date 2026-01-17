Ukraine-Krieg

Wenn der Bruch mit dem Pazifismus unausweichlich wird

Bei einer Demonstration halten Protestierende ein Ukraine-Banner mit der Aufschrift "I stand with Ukraine" in die Höhe.
In seinem Buch "Für euch würde ich kämpfen. Mein Bruch mit dem Pazifismus" erzählt Weigandt, wie der Ukraine-Krieg ihn zu einem Sinneswandel brachte © picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sachelle Babbar
Rabhansl, Christian
Sein einstiger Pazifismus erscheint Artur Weigandt heute wie eine faule Ausrede. Seit er für ukrainische Soldaten dolmetschte und an die Front gereist ist, steht für ihn fest, dass er auch kämpfen würde. Davon erzählt er in seinem Buch.
