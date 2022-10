Filmtipp: "Argentina, 1985"

In den Zeiten der Militärdiktatur in Argentinien hat der Staatsanwalt Julio Strassera eher Vogel-Strauß-Taktik betrieben. Nun wird er beauftragt, die systematischen Ermordungen und die Folter von Oppositionellen in den Gefängnissen aufzudecken, dem Verschwinden Zehntausender Männer und Frauen auf den Grund zu gehen.