Junge Leute verändern den Arbeitsmarkt - zum Wohle aller!

Pauschale Kritik an jungen Menschen gab es schon immer – und auch jetzt wird meiner Generation fleißig unterstellt, dass sie nicht mehr fleißig, sondern faul sei. Andrea Nahles spricht vom “Ponyhof”, Jens Spahn vom “Freizeitpark Deutschland” und Steffen Kampeter vom Arbeitgeberverband fordert “mehr Bock auf Arbeit”, so als sei die Lust auf Leistung abhandengekommen.

Ja, die Jungen wollen anders arbeiten. Sie bestehen auf einer Work-Life-Balance, auf flexiblen Arbeitszeiten und - wenn möglich - Homeoffice. Sie sind bereit für Überstunden, aber sehen sie nicht als gottgegeben an und wollen sie ausgleichen. Sie wollen echte Freizeit und richtige Pausen, in denen sie nicht erreichbar sein müssen. Sie wollen Arbeit und Privatleben stärker trennen und achten stärker auf ihre mentale Gesundheit.

Ich kenne keinen Menschen unter 30, der keine Lust auf Leistung hat. Auch ich arbeite viel, aber auch nicht zu viel. Ich achte darauf, Überstunden auszugleichen und genug Freizeit zu haben. Eben, weil mir mein Beruf so wichtig ist und ich ihn noch möglichst lange mit Freude ausüben möchte.

Wir müssen daher wegkommen von einer gesellschaftlichen Debatte, die pauschale Urteile fällt und die Jüngeren nicht versteht. Es geht nicht um mehr Netflix und TikTok, sondern um ein gesundes Arbeitsleben. Und das sollte im Interesse aller sein. Wenn wir eines gerade nicht brauchen - in Zeiten, in denen die Demokratie und das Klima und der Frieden gefährdet sind - dann ist es ein weiterer Generationenkonflikt.

Vor allem, weil dieser nur auf einem Gefühl beruht, dass es schon seit vielen Jahrhunderten wie in einem Muster gibt und immer wieder auftaucht: Die Jungen sind anders. Doch das sind Klischees und Vorurteile, wie der Blick in die Datenlage zeigt.

Genau mit diesen Ansprüchen verändern die Jungen gerade den Arbeitsmarkt zum Besseren. Damit führen sie den Kampf weiter, den ihre Eltern und Großeltern geführt haben. Sie waren es, die den Achtstundentag oder die 40-Stunden-Woche durchgesetzt haben. Oder die die Elternzeit, den Mindestlohn oder das Recht auf Teilzeit in Gesetze gegossen haben.

Und doch hat sich etwas Grundsätzliches verändert: die Lage am Arbeitsmarkt. Mussten frühere Generationen froh sein, überhaupt einen Job zu bekommen, können sich die Jungen ihre Arbeitsstellen aufgrund des Fachkräftemangels quasi aussuchen. Genau das versetzt sie in die Lage, in Bewerbungsgesprächen und im Job neue Ansprüche zu stellen.