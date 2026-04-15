Arbeiterbewegung

Die Linke 80 Jahre nach dem Zusammenschluss von KPD und SPD

31:53 Minuten Die Vereinigung von KPD und SPD im Jahr 1946 in Berlin: Seit ihrer Entstehung gab es Spaltungen in der Arbeiterbewegung © picture alliance / SZ Photo / MAZ / Archiv

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Im April 1946 kam es in Berlin zur Vereinigung von SPD und KPD. Die Spaltung der Arbeiterbewegung in zwei große Parteien war damit vorerst Geschichte. Heute agieren linke Bewegungen erneut nicht einheitlich. Doch ist das überhaupt erstrebenswert?