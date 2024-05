Online-Gymnastik

Wie Apps Parkinson-Patienten helfen

05:50 Minuten Circa 400.000 Menschen leiden in Deutschland an Parkinson. © dpa / picture alliance / Joe Giddens

Von Peter Kolakowski · 19.05.2024

Viele Menschen, die an Parkinson leiden, ziehen sich in die Isolation zurück. Wegen der körperlichen Symptome nehmen Betroffene kaum noch an Aktivitäten teil. Die Beelitz-Heilstätten bieten deshalb eine neue Online-Gymnastik an.