Der Untergang des Abendlandes ist der älteste Running Gag Europas. Von Platon zu Oswald Spengler zu kreidebleichen Herren in deutscher Provinz beim Anblick einer Kopftuchträgerin, drunter macht der Konservatismus es einfach nicht. Heute geht die Welt an so vielen Fronten unter, dass es schwer ist, den Überblick zu behalten.