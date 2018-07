Anthropozän und Biodiversität Ein Massensterben, das der Mensch zu verantworten hat

Jürgen Renn im Gespräch mit Stephan Karkowsky

Die Eingriffe des Menschen in die Beschaffenheit der Erde sind so massiv, dass Geologen von einem Zeitalter der Menschenheit sprechen (picture alliance / dpa / WWF-Indonesia )

Mit dem Klimawandel haben die Menschen massiv in die Erdexistenz eingegriffen. Um dieses Menschenzeitalter zu bezeichnen, wird der Begriff "Anthropozän" diskutiert, dem wir eine Serie widmen und heute mit dem Wissenschaftshistoriker Jürgen Renn sprechen.

Mit dem Begriff "Anthropozän" bezeichnen Geologen die geologische Epoche, in der die Menschen die Beschaffenheit der Erde grundlegend verändern. Begonnen habe dieses Zeitalter der Menschheit etwa Mitte des 20. Jahrhunderts, sagte der Wissenschaftshistoriker Jürgen Renn im Deutschlandfunk Kultur zum Auftakt einer Serie von Beiträgen zu diesem Thema in dieser Woche. Das sei die Zeit, als die oberirdischen Atomtests begonnen hätten, das Bevölkerungswachstum stark zunahm, aber auch der Verbrauch fossiler Brennstoffe.

Neue Perspektive

"Wir reden hier von Ausmaßen, die die Erde als ganzes betreffen", sagte der Direktor des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte zu der Frage, ob der Begriff "Anthropozän" nicht eher eine Selbstüberschätzung des Menschen widerspiegele. "Wir reden von einer Veränderung der Biodiversität, von einem Massensterben, das seinen Vergleich in der Erdgeschichte sucht", sagte er. Das besondere an diesem Begriff sei, dass er Natur- und Geisteswissenschaften in einer Perspektive zusammenführe. Das gebe auch der menschlichen Geschichte eine neue Dimension, denn sie verwebe sich mit der Erdgeschichte.