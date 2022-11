Melnyk über deutsche Ukrainepolitik

"Wir hoffen, dass die Zeitenwende umgesetzt wird"

07:24 Minuten Andrij Melnyk erwartet von Deutschland eine entschlossenere Unterstützung für die Ukraine. © picture alliance / dpa / Michael Kappeler

Anrdrij Melnyk im Gespräch mit Korbinian Frenzel und Ulf Poschardt · 08. November 2022, 12:50 Uhr

Anrdrij Melnyk, der frühere Botschafter der Ukraine in Berlin, plädiert für die Lieferung deutscher Panzer aus mehreren europäischen Staaten an sein Land: "Das wäre kein Alleingang", so Melnyk, und könne verhindern, dass der Krieg noch Jahre dauere.