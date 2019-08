Anna Weidenholzer: "Finde einem Schwan ein Boot" Ein Herz für mitteltemperierte Figuren

Anna Weidenholzer im Gespräch mit Andrea Gerk

Die Schriftstellerin Anna Weidenholzer: Das Bild von übereinandergestapelten Leben in einem Viertel hat sie gereizt. (picture alliance / Lukas Beck )

Die Menschen in Anna Weidenholzers Romanen sind von solcher Mittelmäßigkeit, dass man sich wohl kaum mit ihnen identifizieren möchte. Doch die Wiener Autorin holt sie durch ihre Beobachtungen ganz nah heran, so auch in "Finde einem Schwan ein Boot".

In jedem Buchtitel kommen bei Anna Weidenholzer Tiere vor: Hunde, Fische, Seesterne. Dennoch spielen Menschen die Hauptrollen. Und zwar solche Menschen, die so überdurchschnittlich und unscheinbar sind, dass sie uns auf der Straße nie auffielen.

"Finde einem Schwan ein Boot" heißt der neue Roman der 35-jährigen Österreicherin Anna Widenholzer. Er ist eine Milieustudie und detailverliebte Beobachtung von Menschen, die eher zufällig aufeinander treffen, weil sie in derselben Siedlung wohnen. Herr Fleck, Karla und Heinz mit ihrem Chinchilla und eine sogenannte Professorin, die sich gerne selbst reden hört. Elisabeth und Peter lernt die Leserin und der Leser in einem Lebensabschnitt kennen, in dem ihre Beziehung schon recht verfahren ist. Beide sticheln gegeneinander, man fragt sich häufig, was beide zusammenhält. Trotzdem ist die Geschichte ein Liebesroman.

In den Fenstern der Anderen

Die Autorin sagt, sie habe als Ort des Geschehens das Bild von den übereinandergestapelten Leben in einem Viertel besonders gereizt: "Wir kennen das alle: Den Blick aus einem Haus und in das andere Haus hinüber. Und wenn das mehrere Stockwerke hat, kann man am Abend wunderbar beobachten, wie in dem einen Stockwerk etwas passiert und zwei Stockwerke darüber etwas ganz anderes. Diese losen Berührungspunkte faszinieren mich."

In ihrer eigenen Wohnung in Wien beobachte sie kaum Nachbarn, sagt Weidenholzer. "Es gibt wenig zu sehen", eigentlich nur den Himmel.

(aba)