Poetin Anna Louisa Karsch

Allerdings hat ihre Bekanntheit nachgelassen. "Sie war nie vergessen, ihre Texte waren immer in Editionen und Anthologien", sagt die Germanistin Ute Pott, die mit Claudia Brandt Karschs Gedichte herausgegeben hat. "Aber sie ist von der Forschung nicht berücksichtigt", sagt die Direktorin des Museums Gleimhaus in Halberstadt, in dem derzeit eine Ausstellung zu Karsch läuft. Den Katalog zu der Schau zu Anna Louisa Karsch hat Pott ebenfalls herausgegeben

Karschs Freunde hätten dann Anfang der 1760er-Jahre, sie verkehrte in Berlin in Salons, die Ausgabe des Bandes angekündigt: "Und zwar nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in England, in Frankreich", erzählt Pott. "Und alle waren neugierig, was diese Frau mit der Herkunft zwischen zwei Buchdeckel bringt."