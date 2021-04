Anklamer Knabenchor Leipzig, Dresden, Wien - und Anklam

Der Anklamer Knabenchor ist das einzige Ensemble seiner Art in Mecklenburg-Vorpommern. (Thomas Gruhlke/Peenetal Foto)

Der Anklamer Knabenchor ist in Mecklenburg-Vorpommern einzigartig. Einer der ältesten und der jüngste Sänger erzählen, was ihnen am Chorsingen gefällt. Friedrich, 8, hat große Pläne: Er will auf jeden Fall in den Konzertchor.

Friedrich Bierwerth ist der Jüngste im Anklamer Knabenchor - Willi Panschow hingegen einer der ältesten Sänger. Seine Zeit im Chor endet bald. Damals in der zweiten Klasse traute er sich nicht, allein zum Chor zu gehen, ein Klassenkamerad kam mit. Beide haben jetzt zehn Jahre lang mitgesungen und viele tolle Konzerte erlebt.

Große Pläne

Vor ein paar Jahren wurde Willi Panschow noch einmal bewusst, wie besonders dieser Chor ist. Bei den Feierlichkeiten zum Mecklenburg-Vorpommern-Tag wurde das Ensemble als einziger Knabenchor im Bundesland angekündigt. "Es gibt nicht so viele Knabenchöre", überlegt der junge Sänger: "Leipzig, Dresden, Wien - und Anklam."

Friedrich Bierwerth wollte auch nicht allein zum Chor gehen - und freute sich ebenfalls, dass ein Klassenkamerad mitkam. Ihm macht das Singen großen Spaß, erzählt der Achtjährige. Und er hat große Pläne: Sein größtes Ziel ist, endlich zu den Großen zu gehören und im Konzertchor zu singen.

Wenn Ihr Chor sich als Chor der Woche bewerben möchte, schreiben Sie bitte eine Mail an chor-der-woche@deutschlandradio.de.