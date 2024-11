Und inmitten all der schon durch Corona , Krieg und künstliche Intelligenz genährten Unsicherheits- und Kontrollverlust-Erfahrungen sollen wir uns alle verändern, besser noch: ökologisch und sozial transformieren in eine bessere Welt mit besseren Menschen. Was ja in gewisser Weise einzugestehen bedeutet, dass wir heute schlechte Menschen sind oder zumindest unser bisher gelebtes Leben falsch ist. Und dann soll alles zugleich und möglichst sofort geschehen, als wäre Veränderung an sich bereits erstrebenswert.