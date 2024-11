„Ich bin kein alter weißer Mann, der beklagt, dass die Dinge nicht mehr so sind wie früher.“ Der Fernsehmoderator Thomas Gottschalk hat sich in einem Interview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dagegen verwahrt, in die Schublade „Alter weißer Mann“ gesteckt zu werden. Gottschalk hat mit dem dritten Teil seiner Autobiografie „Ungefiltert“ die Debatte über alte weiße Männer neu entfacht. Seine Aussage in einem Interview mit der Zeitschrift Der Spiegel , er habe Frauen im TV „rein dienstlich angefasst“, hat ebenfalls für Empörung gesorgt.