Alkoholismus

Eine Suchtklinik in Ratingen im Westen Deutschlands. „Als ich die Diagnose bekommen habe, dass ich alkoholabhängig bin, habe ich im ersten Moment unfassbar angefangen, zu weinen, weil ich dachte: Nie wieder trinken. Das geht nicht“, erzählt Melina.

Sie sitzt auf der Terrasse ihres Zimmers und trinkt einen Kaffee. Vor ein paar Monaten wäre es trotz der frühen Stunde vielleicht Bier gewesen. Aber sie hat sich entschieden, auf Alkohol zu verzichten. Melina hat ein Alkoholproblem. Dabei entspricht sie so gar nicht den Klischees, die man über Alkoholiker im Kopf hat.

„Wenn zum Beispiel eine Freundin zwei so große Cocktailgläser getrunken hat, habe ich einmal fünf oder sechs getrunken und sie war alkoholisierter als ich. Die war dann auch so ein bisschen verwundert. Aber dann sagt man: Ja, ich habe fettig gegessen und da redet man sich irgendwie raus. Das ist tatsächlich gar nicht so schwierig“, erklärt sie.