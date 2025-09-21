Film "Im Rausch"
Katja (Friederike Becht) und Eddi (Hans Löw) verstehen sich auf Anhieb gut und feiern ausgiebig in einer Bar. Beide ahnen noch nicht, was die zufällige Begegnung für sie bedeutet. © ZDF und Oliver Vaccaro / Oliver Vaccaro
Zwischen Höhenflug und Abgrund
34:26 Minuten
Mit seinem Film „Im Rausch“ verarbeitet Mark Regisseur Schlichter seine eigene Alkoholsucht und ihre Folgen. Schon früh begann er zu trinken. Später bestimmte Alkohol seinen Alltag – bis seine Familie ihn drängte, zum Entzug ins Krankenhaus zu gehen.