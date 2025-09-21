Film "Im Rausch"

Zwischen Höhenflug und Abgrund

34:26 Minuten
Filmstill aus dem ZDF-Film "Im Rausch". Zu sehen ist eine typische Barszene, der Hintergrund leuchtet rötlich, das Licht ist schummerig. Rechts im Bild eine sichtlich betrunkene Frau, die ein Glas zum Mund führt. Links ein Mann, der auf sie einredet.
Katja (Friederike Becht) und Eddi (Hans Löw) verstehen sich auf Anhieb gut und feiern ausgiebig in einer Bar. Beide ahnen noch nicht, was die zufällige Begegnung für sie bedeutet. © ZDF und Oliver Vaccaro / Oliver Vaccaro
Koppitz, Sonja
Mit seinem Film „Im Rausch“ verarbeitet Mark Regisseur Schlichter seine eigene Alkoholsucht und ihre Folgen. Schon früh begann er zu trinken. Später bestimmte Alkohol seinen Alltag – bis seine Familie ihn drängte, zum Entzug ins Krankenhaus zu gehen.
