Klavierfestival Ruhr: Pianist Alexandre Tharaud

Französische Klaviereleganz

89:56 Minuten Alexandre Tharaud: "Um Rameau, Couperin und Ravel zu verstehen, muss man das Leben lieben: guten Wein, gutes Essen. Man braucht Sinnlichkeit und Sinn für Humor." © Jean-Baptiste Millot

Alexandre Tharaud bietet in seinem Konzert eine Hommage an die französische Klaviermusik. Er spannt einen stilistisch eleganten Bogen von Rameau über Satie bis hin zu Ravel und Dukas und bietet einen musikalischen Querschnitt durch die französische Tradition.