Klavierfestival Ruhr: Pianist Alexandre Tharaud

Französische Klaviereleganz

89:56 Minuten
Alexandre Tharaud steht vor einer bunten Wand und schaut seitwärts in die Ferne.
Alexandre Tharaud: "Um Rameau, Couperin und Ravel zu verstehen, muss man das Leben lieben: guten Wein, gutes Essen. Man braucht Sinnlichkeit und Sinn für Humor." © Jean-Baptiste Millot
Moderation: Mascha Drost |
Alexandre Tharaud bietet in seinem Konzert eine Hommage an die französische Klaviermusik. Er spannt einen stilistisch eleganten Bogen von Rameau über Satie bis hin zu Ravel und Dukas und bietet einen musikalischen Querschnitt durch die französische Tradition.
Aufzeichnung vom 28.05.2025 beim Klavierfestival Ruhr im Museum Folkwang Essen

Jean-Philippe Rameau
Suite in a-Moll (Auszüge)

Erik Satie
"Gymnopédie" Nr. 1
"La Diva de l’Empire" "Gnossiennes" (Auszüge)
"Je te veux"

Maurice Ravel
"Pavane pour une infante défunte"
Sonatine
"Miroirs"

Paul Dukas
"L'apprenti sorcier" ("Der Zauberlehrling", bearbeitet für Klavier von Alexandre Tharaud)

Alexandre Tharaud, Klavier

