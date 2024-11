Agrarfrauen

Die leise Revolution von Frauen in der Landwirtschaft

Landwirtschaftliche Arbeit, Kindererziehung, Verpflegung von Familie und Mitarbeitern, Büroarbeit und das Aus- und Durchhalten bei Konflikten. Die Herausforderungen, die Frauen in der Landwirtschaft erfüllen müssen, sind vielfältig.

Knapp 350.000 Frauen arbeiten in Deutschland in der Landwirtschaft. Tendenz steigend. Zehn Prozent nehmen auf den Höfen inzwischen eine leitende Funktion ein. Doch die Rolle für Bäuerinnen in den Betrieben könnte nicht komplexer sein.