Abstimmung mit AfD

Die Woche, in die der 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz fiel, wird noch nachwirken. Ausgerechnet am Tag des Gedenkens an den Holocaust im Deutschen Bundestag hat CDU-Chef Friedrich Merz mit seinem Fünf-Punkte-Plan zur Migrationspolitik erstmals eine Mehrheit mithilfe von Stimmen der in Teilen rechtsextremen AfD erlangt. Entgegen vorheriger Versprechungen, Mehrheiten nur mit Parteien der Mitte suchen zu wollen.

Nur zwei Tage später nahm Merz erneut eine Mehrheit mithilfe der AfD in Kauf. Das von seiner CDU/CSU im Bundestag eingebrachte "Zustrombegrenzungsgesetz", das unter anderem den Familiennachzug von subsidiär Schutzbedürftigen abschaffen soll, scheiterte nur, weil Abgeordnete aus den eigenen Reihen sowie der FDP der Abstimmung verblieben, sich enthielten oder dagegen stimmten.

Das Vorgehen des CDU-Vorsitzenden rief heftige Kritik und bundesweite Proteste hervor. Holocaust-Überlebende und Jüdinnen und Juden sind alarmiert. So warnte etwa die 82-jährige Auschwitz-Überlebende Eva Umlauf in der "Süddeutschen Zeitung" Merz davor, Rechtsextreme zu unterschätzen. Was also bedeutet der Tabubruch im Bundestag für die deutsche Erinnerungskultur?

Für den Holocaust-Überlebenden Albrecht Weinberg war die Bundestagsabstimmung vom 29. Januar ein Schock. Er kündigte an, aus Protest gegen die Politik der CDU sein Bundesverdienstkreuz zurückgeben zu wollen. Im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur berichtet Albrecht Weinberg, wie jüdische Bürgerinnen und Bürger während der Nazi-Diktatur entmenschlicht wurden. Er selbst habe drei Todesmärsche überlebt und zuletzt wohl nur noch 29 Kilogramm gewogen. Der Großteil seiner Familie sei ermordet worden.

Nach Kriegsende hatte sich Weinberg in den USA ein neues Leben aufgebaut und war erst 2012 nach Deutschland zurückgekehrt. Seither engagiert er sich als Zeitzeuge und wurde 2021 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Nach der gemeinsamen Abstimmung von CDU und AfD sei es ihm jedoch schwer geworden, die Auszeichnung zu tragen, sagte Weinberg nach Medienberichten.

Sein Freund, der Mannheimer Fotograf Luigi Toscano, der viele Holocaust-Überlebende ausfindig gemacht und porträtiert hat, will sein Bundesverdienstkreuz ebenfalls zurückgeben. Toscano zeigte sich nach der Abstimmung am 29. Januar „wütend und traurig“. Er hatte den Gedenktag mit Holocaust-Überlebenden in Auschwitz verbracht. Die Bilder von triumphierenden AfD-Abgeordneten hätten ihn entsetzt.

Viele der Überlebenden, mit denen er in Kontakt stünde, seien in großer Sorge. Auch damals, als Adolf Hitler an die Macht gekommen sei, „gab es diese Spielchen und Gelegenheiten“. Die Überlebenden fürchteten, „dass so etwas nochmal passiert“. Den Entschluss, das Bundesverdienstkreuz zurückzugeben, habe er in Absprache mit Weinberg getroffen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat beide zu einem Gespräch eingeladen.

Ein großer Teil der jüdischen Community in Deutschland sei wütend darüber, wie es möglich sei, im Anschluss an die Gedenkstunde an den Holocaust im Deutschen Bundestag den Jubel einer in Teilen als gesichert rechtsextrem geltenden Partei zu ermöglichen, sagt Hanna Veiler, Vorsitzende der jüdischen Studierendenunion (JSUD).

Der jüdische Publizist und langjährige Verbandsaktivist Michel Friedmann setzte unmittelbar ein Zeichen: Er trat aus Protest gegen Merz' Vorgehen aus der CDU aus.

Veiler berichtet jedoch auch, dass es in der jüdischen Community sehr viel Diskussion über die deutsche Migrationspolitik gebe, vor allem vor dem Hintergrund von Israel-bezogenem Antisemitismus durch Einwanderer. Dieser müsse mit der Härte des Rechtsstaats und durch Bildungsprogramme bekämpft werden.

Antisemitismus in Deutschland sei zudem längst nicht nur ein Problem migrantischer Communities. Deshalb könne er über eine härtere Migrationspolitik „ganz sicher nicht gelöst werden“, betont Veiler. Dies behaupte die AfD, während sie Antisemitismus für ihre eigene rassistische Agenda instrumentalisiere.

Die jüdische Studierende erinnert auch daran, dass 90 Prozent der Jüdinnen und Juden in Deutschland Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion sind. Viele von ihnen lebten in Deutschland mit befristeten Aufenthaltstiteln. Rassistische Debatten über Migrationspolitik könnten darum früher oder später auch sie treffen. Es sei deshalb wichtig, dass der Rechtsruck „so nicht weitergeht und die AfD auf keinen Fall an die Macht kommt“.

Aus Sicht des Historikers Tillmann Bendokowski ist es bei der Abstimmung am 29. Januar und in der Bundestagsdebatte zwei Tage später nicht um eine inhaltliche Auseinandersetzung gegangen, sondern um Agitation. Das „agitatorische Zweckbündnis“ zwischen AfD und CDU werfe die Frage auf, „wie wir eigentlich unsere Gedächtnisarbeit in Zukunft fortsetzen wollen", so Bendokowski.

Man habe Jahrzehnte der Gedächtnispädagogik hinter sich, es gebe hervorragende Mitarbeitende in den Gedenkstätten. Doch bei der Bundestagsdebatte zwei Tage nach der Abstimmung sei versucht worden, die Grenze des Sagbaren zu verschieben und den Raum des Sagbaren zu erweitern. Das sei eine neue Qualität. Er sei lange dagegen gewesen, Parallelen zur Weimarer Republik zu ziehen. Das sehe er nun anders.

Der Historiker zielt damit einerseits auf die „Dramatisierung der Gegenwart“ ab, wie er es nennt, wenn etwa die AfD behauptet, dass „jetzt eine neue Epoche beginnt“. Er sieht auch eine Lust an Disruption bei manchen Politikern auf Bundesebene, eine „Militarisierung des Politischen, die von Friedrich Merz bis in bürgerliche Kreise reicht“.

Darüber hinaus erinnerten aber auch Alltagsphänomene wie Medienschelte, Anti-Intellektualismus, Aberglaube und eine Verschärfung im Ton an das Ende der Weimarer Republik.