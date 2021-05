Eine neue Rechtsform für Unternehmen wird heiß diskutiert: die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Eigentümerschaft werde so als Treuhänderschaft von Vermögen gedacht, sagt die Ökonomin Christina Hoon. Familienunternehmer lebten diese Idee schon. Mehr

Laut einer Studie haben Menschen in prekären Verhältnissen ein deutlich höheres Risiko, an Covid-19 zu erkranken. AOK-Vorstand Matthias Mohrmann lobt deshalb Initiativen wie die Impfmobile, die in Problemvierteln unbürokratisch Impfungen anbieten.Mehr