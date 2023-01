Adriano Celentano wird 85

"Azzurro" und noch vieles mehr

Schon an der Mundpartie kann man ihn erkennen: Adriano Celentano in typischer Pose. Jetzt wird der italienische Sänger und Schauspieler 85. © IMAGO / Cola Images

Von Sky Nonhoff · 06. Januar 2023, 11:34 Uhr

Nonsense-Komödien und Musik für den Italien-Urlaub: So kennt man Adriano Celentano in Deutschland. In seiner Heimat ist der Mann mit dem schelmischen Grinsen hingegen eine künstlerische Ikone. Eine Würdigung von Sky Nonhoff zum 85. Geburtstag.