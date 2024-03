Die Freiheit zum Schwangerschaftsabbruch hat in Frankreich jetzt Verfassungsrang, und die Entscheidung ist ein starkes Zeichen für die Frauen. Schon Simone de Beauvoir hatte – 1949 – die Argumente der Abtreibungsgegner als „Heuchelei“ bezeichnet. Und nun finden die langen feministischen Kämpfe um reproduktive Selbstbestimmung endlich eine Anerkennung. „Mon Corps, ma choix“ – „Mein Körper, meine Wahl“, der Satz ist als politische Forderung klar und richtig.

Ich, Körper, Wahl – jedes dieser Worte ist schon für sich genommen ein philosophisches Problem: Wir haben einen Körper, ja, aber wir sind auch dieser Körper. Er ist vom Ich nicht zu trennen und wird doch als unterschieden erlebt. Genau in dieser vertrackten Verschränkung von Selbst und Körper liegt eine vermeintliche Freiheit –„ich bestimme“ – und eine enorme Vulnerabilität. Herrschaft etabliert sich über den Zugriff auf Körper – Foucault nannte das Biopolitik –, und das Patriarchat ist eine einzige grausame Demonstration der Aneignung und Kontrolle weiblicher und kindlicher Körper.

Wie frei ist der Körper, wie frei ist das Ich im Körper? Im Fall der Schwangerschaft wird die Sache noch heikler. Denn die Schwangere ist in einer besonderen leiblichen Verfassung, sie ist – wie Antje Schupp in ihrem Buch „Schwangerwerdenkönnen“ eindrücklich argumentiert –„nicht eins und nicht zwei“.

Es gilt, zwischen Machbarkeitswahn und blindem Körperfatalismus eine Balance zu finden. Und es gilt, ethische Abwägungen zu treffen. Mit der Formel, der Schwangerschaftsabbruch sei rechtswidrig, aber in den ersten drei Monaten straffrei, versucht die deutsche Gesetzgebung, das Dilemma zwischen Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren und Schutz des ungeborenen Lebens aufzufangen. Aber es ist an der Zeit, hier nachzubessern.

Denn was ein Körper ist, was er kann und darf, ist historischen Veränderungen unterworfen. In den letzten Jahrzehnten sind körperliche Selbstbestimmungsrechte auf allen Ebenen angepasst worden. Das reicht von der Streichung des sogenannten Schwulenparagrafen 175, über die Lockerung des Transsexuellengesetzes bis hin zu Regelungen der Reproduktionsmedizin.