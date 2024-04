Iranisches Frauenquartett in Deutschland: Aban Ensemble

Zum persische Neujahrfest „Nouruz“ 2023 trat das Aban Ensemble das erste mal auf. Schon im darauffolgenden Sommer reiste das Quartett zum Rudolstadt Festival, dem größten Festival der Welt-Musik-Kulturen hierzulande. Dort haben sie mehrere umjubelte Konzerte gespielt und in Workshops über die Situation von Musikerinnen im Iran gesprochen.

Ihre Musik basiert auf den verschiedenen Formen der persischen Musiktraditionen, die sie auf ihren Reisen quer durch ihre Heimat gehört und gefunden haben, z.B. in Belutschistan an der Grenzen von Iran und Pakistan oder im kurdischen Teil des Irans. Die vier Frauen leben, arbeiten und studieren inzwischen in Deutschland.